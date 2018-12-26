"Сотрясание воздуха". Неверов оценил возможные санкции Киева против депутатов ГД

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"Сотрясание воздуха". Неверов оценил возможные санкции Киева против депутатов ГД

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

По его словам, возможные ограничительные меры против парламентариев никак не отразятся на их работе.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о введении санкций против российских депутатов, в том числе единороссов и представителей ЛДПР. Об этом сообщает ТАСС.

Неверов отметил, что возможные санкции Киева против парламентариев никак не отразятся на их работе.

— Это не более чем сотрясание воздуха со стороны Порошенко, который пытается решить не насущные проблемы страны, а проблемы своего низкого рейтинга накануне выборов, — сказал он.

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО), что сегодня СНБО рассмотрит новые санкции против России. В частности, речь шла об ограничительных мерах против депутатов от "Единой России" и ЛДПР.

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