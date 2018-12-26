Боярскому — 69. Главный мушкетёр страны поведал о лучшем подарке в день рождения

Народный артист России Михаил Боярский отмечает 26 декабря свой день рождения. Праздник он проводит в кругу семьи, старается отвлекаться от работы и уже понемногу подводит итоги года: завтра у артиста последнее выступление в 2018-м.

— Планирую не отдыхать, но по крайней мере заниматься сторонними от работы делами. Я думаю, что нынешний подарок — рождение внука к Новому году — самый главный! Это замечательный финал года, который увенчался рождением Гришки, это очень приятно, — поделился Боярский в эфире НСН.

5 декабря у Михаила Сергеевича родился второй внук. А старшему сыну дочери "д'Артаньяна" Елизаветы Боярской уже шесть лет.

Михаил Боярский родился в Ленинграде, закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (курс Л. Ф. Макарьева). Первая сыгранная роль на сцене — д'Артаньян в спектакле Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. В кино дебютировал в 1974 году в фильмах "Мосты" и "Соломенная шляпка". А известность пришла к нему после выхода на экраны двухсерийного телефильма Виталия Мельникова "Старший сын" по пьесе Вампилова.