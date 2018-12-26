МИД РФ назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии

В ведомстве выразили "самую серьёзную озабоченность" как фактом нанесения ударов, так и тем, как они были произведены.

Удары Израиля по району Дамаска — это грубое нарушение суверенитета страны и резолюций Совбеза ООН. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что вечером 25 декабря шесть израильских самолётов нанесли авиаудар по окрестностям Дамаска, находясь в небе над Ливаном, в результате чего Сирии был нанесён материальный ущерб, а трое военнослужащих получили ранения.

— Примечательно, что из запущенных израильтянами шестнадцати управляемых авиационных бомб четырнадцать были сбиты ПВО Сирии. Обращает на себя внимание то, что авиаудары снова осуществлялись израильской авиацией "под прикрытием" гражданских самолётов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута, — уточняется в сообщении.

В российском дипломатическом ведомстве выразили "самую серьёзную озабоченность" как фактом нанесения ударов, так и тем, как они были произведены.

Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 1701 МИД РФ

Напомним, ночью ВВС Израиля провели ракетную атаку. В результате пострадали трое сирийских военных, повреждён склад боеприпасов. Израиль нанёс авиаудар по Сирии, когда в аэропортах Бейрута и Дамаска приземлялись гражданские лайнеры.