Дёшево и красиво. Эксперт рассказал, почему россияне выбирают внутренний туризм

Специалист отмечает, что на выбор отечественных курортов влияет сезонное ценообразование и развитие инфраструктуры в регионах.

Россияне стали чаще путешествовать внутри страны в новогодние каникулы под влиянием целого комплекса факторов. Об этом Лайфу рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Дешевле, потому что если зарубежные, то это +17% рост, то внутренние, наоборот, подешевели. Ну и это, конечно, связано с развитием инфраструктуры, возможности для приёма, в Сочи, например, не хуже, чем за рубежом, — сказал Барзыкин.

Он также отметил, что играет роль и высокий валютный курс, поэтому многие не могут позволить себе зарубежную поездку. А внутри страны, по его словам, необязательно платить за перелёты, так можно просто доехать до соседних регионов.

Барзыкин напомнил, что чаще всего россияне ездят в Сочи, Симферополь, Краснодар или в Санкт-Петербург. Помимо этого, спросом пользуются Казань, Калининград и Минеральные Воды.

— Востребованность стала на внутренние, забытые направления, едут внутри страны — Тамбов, Орёл, по усадьбам. Это всё достаточно короткие поездки, 3–4 дня, от 10 тысяч стоят рублей, — сказал Барзыкин.

Напомним, согласно недавнему опросу, 75% из всех путешествующих на Новый год россиян поедут по родной стране.