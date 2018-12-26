"Надо будет — договорюсь". Зеленский обещает обеспечить Украине членство в НАТО

Шоумен, за которого готовы проголосовать 14,6% украинских избирателей, не видит никаких проблем в проведении переговоров с альянсом.

Известный комик и шоумен Владимир Зеленский, которому заочно отвели важное место в грядущей президентской кампании на Украине, впервые дал интервью о политике. Ещё перед началом избирательной кампании он заявил, что пока не определился с перспективами участия в выборах, хотя много думает об этом. На этот раз в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном он согласился гипотетически предположить, что вошло бы в его избирательную программу.

В частности, Зеленский не видит проблемы с вопросом о вступлении в Североатлантический альянс.

— Надо будет — я договорюсь с НАТО, — заявил он.

Однако при этом Зеленский предложил подумать, стоит ли игра свеч на самом деле.

— Моё мнение: я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта, — добавил шоумен.

Напомним, опросы демонстрируют, что за действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать только 5% граждан. В лидерах же сейчас Юлия Тимошенко. Баллотироваться, согласно некоторым сообщениям, намерен комик Владимир Зеленский и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Как ранее писал Лайф, за пост президента Незалежной намерена побороться и арестованная за госизмену Надежда Савченко.