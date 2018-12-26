СКР проводит проверку на складе пиротехники, где при пожаре погиб человек

Специалисты, в том числе взрывотехники, дополнительно осматривают место трагедии.

В городе Заречном Пензенской области региональное СУ СКР проводит проверку по факту гибели 21-летнего молодого человека при пожаре на складе магазина пиротехники.

По предварительной информации, вечером 25 декабря в подвале магазина на улице Мира в Заречном были двое парней и девушка. Один из молодых людей устанавливал электровоспламенители на пиротехнические изделия, другие в соседнем помещении чистили использованные установки.

По данным СК, парень и девушка услышали, что в другом помещении стала разрываться пиротехника, они начали звать знакомого, но тот не отзывался. Из-за задымления они были вынуждены выйти на улицу. Начался пожар, и, когда его потушили, в подвале было обнаружено тело 21-летнего парня.

Кроме ожогов, иных повреждений на теле погибшего не было. Точную причину смерти выявит судмедэкспертиза.

Специалисты, в том числе взрывотехники, дополнительно осматривают место трагедии. По результатам проверки будет принято решение.