Кремлёвскую ёлку посетили 5,5 тысячи детей из разных регионов страны

Этот праздник по поручению президента прошёл в Кремле на высоком уровне уже 18 раз.

Более 5,5 тысячи детей из разных регионов России посетили Кремлёвскую ёлку в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Управления делами президента РФ.

— Гостей праздника — пять с половиной тысяч ребят из разных регионов России — ждала волшебная новогодняя сказка "Тайна планеты Земля", а также грандиозная развлекательная программа в фойе Государственного Кремлевского дворца, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что этот праздник по поручению президента прошёл в Кремле на высоком уровне уже 18 раз.

Как ранее сообщал Лайф, на Кремлёвскую ёлку приехали также дети-герои страны, которые спасали людей из пожаров, ледяной воды и других опасных ситуаций.