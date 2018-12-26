Группа "Аэрофлот" в ноябре увеличила перевозку пассажиров на 16,2%

А за одиннадцать месяцев 2018 года представители крупнейшей авиационной группы в России перевезли 51,4 миллиона пассажиров.

Группа "Аэрофлот" в ноябре 2018 года увеличила перевозки по сравнению с показателем за тот же месяц 2017 года на 16,2%, или до 4,3 млн человек. А перевозки за 11 месяцев текущего года выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 51,4 млн человек. Такие данные приводит пресс-служба крупнейшей авиационной группы в России, которая объединяет авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии", "Россия", низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".

В целом пассажирооборот группы за 11 месяцев увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а пассажирооборот компании "Аэрофлот"– на 6,5%.

Отметим, что сам "Аэрофлот" за 11 месяцев перевёз 32,8 млн пассажиров, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре 2018 года авиакомпания перевезла 2,9 млн человек, что на 13,8% больше, чем годом ранее.

На внутренних авиалиниях в ноябре 2018 года количество перевезённых пассажиров группы увеличилось в годовом выражении на 17,6% — до 2,43 млн человек, на международных авиалиниях количество перевезённых пассажиров выросло на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,9 млн человек.

Количество пассажиров компании "Аэрофлот" в ноябре 2018 года на внутренних авиалиниях увеличилось в годовом выражении на 18,1% — до 1,46 млн человек, на международных авиалиниях было перевезено 1,47 млн человек, что на 9,9% больше, чем в ноябре 2017 года.