Копейка рубль не бережёт. Названы продукты, на которых нельзя экономить

При этом нельзя считать, что высокая цена является показателем высокого качества.

"Росконтроль" составил список продуктов, которые не должны быть слишком дешёвыми и на которых не стоит экономить. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, первыми в списке оказались полуфабрикаты. По мнению экспертов, обработанный продукт не может стоить меньше, чем необработанный. Маленькая стоимость допустима, если в продукте используется мало исходного качественного сырья.

— Например, пельмени могут быть из фарша с минимум добавок и относительно тонким тестом, а могут состоять преимущественно из тестовой оболочки, внутри которой — смесь мяса, свиной шкурки и пшеницы, — говорится в сообщении.

Следом в списке стоит сыр, для производства которого используется молоко, а оно для производителей недешёвое. Большинство экспертов высказались за то, что его цена не должна превышать 410–420 рублей за килограмм, а всё что дешевле — фальсификат.

Далее расположилось растительное масло. В "Росконтроле" заверяют, что если оно стоит подозрительно мало, то оно изготовлено по максимально удешевлённой технологии и из некачественного сырья.

Не стоит экономить на кондитерских изделиях.

— Если вы видите в магазине слишком дешёвые кондитерские изделия, это сигнал быть внимательнее. Чем продиктована такая щедрость: большими объёмами производства или тем, что себестоимость для производителя тоже была небольшой? — сообщают специалисты.

Последний продукт, который не должен быть дешёвым, — мясные изделия. Тут действует такой же принцип, как в случае и с полуфабрикатами: если в сосисках или колбасе много мяса, они не могут быть дешёвыми.

При этом в "Росконтроле" не выступают сторонниками теории, что высокая цена — показатель высокого качества.

— Но верно обратное: слишком низкая цена почти наверняка указывает на низкое качество. И никакие скидки или ценовая политика магазина не объяснят такие странные расценки, — резюмировали исследователи.