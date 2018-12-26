СНБО Украины ввёл дополнительные санкции в отношении России

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СНБО Украины ввёл дополнительные санкции в отношении России

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Фото: © Flickr/Jennifer Boyer 

В частности, ограничения коснутся лиц, которые якобы "поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил решение о введении санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

— Решено поддержать введение санкций прежде всего в отношении юридических и физических лиц: российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, — говорится в сообщении пресс-службы.

В СНБО отметили, что эти лица якобы "поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".

Также Киев собирается ввести санкции в отношении организаторов выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Под ограничения попадут и военнослужащие, судьи и правоохранители, связанные с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

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