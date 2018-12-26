В Росздравнадзоре подтвердили информацию об услугах по "женскому обрезанию"

Росздравнадзор подтвердил информацию об услугах по "женскому обрезанию" для девочек 5–12 лет в одной из московских клиник. Об этом по результатам проверки сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ ранее появилась информация, что одна из клиник Москвы предлагала такую услугу, которую делают по "религиозным или ритуальным мотивам". Медицинское учреждение позднее обнародовало на своём сайте информацию, что такая услуга не предлагалась и не оказывалась, а была введена в перечень в связи с тем, что поступали запросы от пациентов.

По результатам проверки Росздравнадзор выявил административные правонарушения и клинике было выдано предписание их устранить. Информация о проверке передана в ГСУ СК РФ по городу Москве из-за наличия признаков преступления, предусмотренных статьёй о "Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".