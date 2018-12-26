В МВД предложили изменить бланк паспорта

Проект постановления определяет случаи, когда паспорт признаётся недействительным.

Министерство внутренних дел предложило внести изменения в паспорт гражданина России, говорится в документе, опбулкованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В МВД призвали добавить в документ напоминание о сроках его обмена. Кроме того, на последней странице паспорта, как считают в ведомстве, следует указать, что документ нужно обновить за 30 дней после 20-го и 45-го дня рождения.

Помимо этого, законопроект определяет случаи, когда паспорт признаётся недействительным. Например, если указаны недостоверные сведения или сам паспорт оформлен на основании поддельных документов, такие паспорта подлежат изъятию.

Как отмечает издание "Говорит Москва", если проект постановления будет принят, то с последней страницы уберут напоминание о возможности внесения данных о группе крови и резус-факторе, а также предостережение о том, что писать посторонние вещи в документе нельзя.

Как ранее писал Лайф, Совфед одобрил закон об упрощённом получении российского гражданства.