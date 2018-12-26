Украина сохранит контроль за россиянами, пересекающими границу

СНБО Украины на заседании порекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленный контроль за россиянами, которые въезжают на территорию Незалежной. Об этом заявил секретарь совета Александр Турчинов.

— В ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан, — сказал он.

По словам помощника руководителя Госпогранслужбы Олега Слободяна, пограничники Украины за месяц с момента действия военного положения не пустили на территорию Незалежной более 1,6 тысячи россиян.

Напомним, сегодня в 14:00 (15:00 мск) на Украине истёк срок действия военного положения, которое было введено в десяти областях Украины после провокации кораблей ВМС Незалежной в Керченском проливе.

Позднее Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение.