Стало известно, какой день праздников будет самым загруженным на вокзалах Москвы

В эти новогодние праздники больше всего народу в залах ожидания будет 30 декабря. Такими данными располагает сервис OneTwoTrip. Билеты на поезд с этой датой отправления купили 25% его пользователей.

Немногим меньше пассажиров отправятся в поездку 29 декабря — 22%. Ещё 18% выбрали 28-е число. А вот 31-го в поезд сядут лишь 9% путешественников.

Среди вокзалов Москвы самым загруженным станет Казанский. Оттуда в сторону области поедет почти треть пассажиров. На втором месте — Курский вокзал, далее Ленинградский, Павелецкий, Ярославский, Белорусский и Киевский вокзалы. Меньше всего людей будет на Рижском вокзале.