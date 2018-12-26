Владелец "Монако" Рыболовлев может продать клуб в январе

Окружение Рыболовлева уже находится "на заднем плане" ФК и не принимает активного участия в делах.

Российский предприниматель и владелец клуба чемпионата Франции "Монако" Дмитрий Рыболовлев может продать канадскому инвестиционному фонду свою долю в клубе в январе 2019 года. Об этом сообщает портал Live Team ASM.

По данным издания, окружение Рыболовлева уже находится "на заднем плане" клуба и не принимает активного участия в делах.

После завершения сделки в руководство ФК войдут принцесса княжества Стефания и её сын Луи, спортивным директором клуба станет немецкий специалист Юрген Клинсманн по приглашению князя Монако Альбера II.

Как ранее писал Лайф, миллиардер Дмитрий Рыболовлев вернулся из Москвы в Монако, где против него заведено уголовное дело по статье о коррупции.