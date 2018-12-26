Принц Чарльз рассказал, какую музыку он слушает

Наследник британского престола признался, что его музыкальный вкус сформировался в школьные годы.

Принц Чарльз любит русские православные церковные песнопения, пишет The Guardian. По данным издания, именно эта музыка звучала на его свадьбе с герцогиней Камиллой.

Кроме того, в списке музыкальных предпочтений принца Уэльского — опера "Сцилла и Главк" французского композитора Жана-Мари Леклера, а также песни Леонарда Коэна.

По словам наследника престола, эти произведения он полюбил в те годы, когда учился в школе Гордонстоун на северо-востоке Шотландии.

— В те дни, в начале 1960-х, у нас были замечательные учителя музыки, которые избежали холокоста в Германии, приехали в Гордонстоун и преподавали там, — рассказал принц.

Он также поделился воспоминаниями о том, как в семь лет пришёл вместе с матерью — королевой Елизаветой — в Королевский театр Ковент-Гарден и увидел там выступление балета Большого театра, который приезжал в Великобританию с гастролями.

— Помню, что я был очарован его магией. С тех пор я люблю Ковент-Гарден, — сказал принц Чарльз.