Россельхознадзор намерен ограничить поставки некоторых продуктов из-за рубежа

Сдерживающие действия коснутся товаров из Казахстана, Армении, Италии, Бельгии и Нидерландов.

Россельхознадзор с 30 декабря ограничит поставки продукции ряда иностранных предприятий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

— Выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России в продукции животного происхождения, поступившей в Россию с предприятий Казахстана, Армении, Италии, Бельгии и Нидерландов, — говорится в сообщении.

Вместе с тем ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции казахстанских TOO Magic Fish и ПК "Алматинский рыбзавод", а также армянских ООО "Рич фуд" и ООО "Трейдинг хаус хавиарофф".