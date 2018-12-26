В Германии ребёнок остался недоволен рождественскими подарками и вызвал полицию

Стражи порядка пояснили мальчику, что Санта-Клаус в силу своего возраста мог перепутать подарки, чтобы прекратить ссору его с родителями.

Девятилетний мальчик из немецкого города Цетель на северо-западе Германии вызвал полицию, потому что ему не понравились его рождественские подарки. Об этом сообщает телеканал NDR со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По прибытии полицейские сравнили список желаемых подарков с тем, что лежало под рождественской ёлкой, но не обнаружили ни одного совпадения.

Ссору мальчика с его семьёй удалось прекратить. Стражи порядка пояснили ему, что Санта-Клаус в силу своего возраста мог перепутать подарки.