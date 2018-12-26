Израильский парламент принял закон о самороспуске и проведении досрочных выборов

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск, а также назначил выборы на 9 апреля 2019 года. По их итогам сформируют новое правительство и будет назначен премьер-министр.
Как сообщает РИА "Новости", по опросам лидеру правого лагеря Биньямину Нетаньяху предрекается четвёртый подряд премьерский срок.
Ожидается, что депутаты Кнессета на следующей неделе уйдут на "предвыборные каникулы". При этом правительство продолжит свою работу до формирования нового состава.
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