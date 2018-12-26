Москвичка ослепла на один глаз после визита к косметологам

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Москвичка ослепла на один глаз после визита к косметологам

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Фото: © РИА "Новости"/Виталий Аньков

После инъекции филлера у женщины закупорилась глазная артерия. Теперь в клинике идёт доследственная проверка.

Глаз 37-летней москвички полностью перестал видеть после косметологической процедуры, сообщили в СКР по Москве.

По данным ведомства, в одной из медклиник женщине сделали инъекцию, которую используют для коррекции дефектов внешности. Во время процедуры она пожаловалась на резкое ухудшение зрения. Вскоре пациентку доставили в городскую больницу.

Врачи установили, что вещество, которое ввели женщине, заблокировало артерию глаза.

Следователи начали проверку по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя. В СКР заявили, что действиям сотрудников клиники дадут правовую оценку.

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