Москвичка ослепла на один глаз после визита к косметологам

Глаз 37-летней москвички полностью перестал видеть после косметологической процедуры, сообщили в СКР по Москве.
По данным ведомства, в одной из медклиник женщине сделали инъекцию, которую используют для коррекции дефектов внешности. Во время процедуры она пожаловалась на резкое ухудшение зрения. Вскоре пациентку доставили в городскую больницу.
Врачи установили, что вещество, которое ввели женщине, заблокировало артерию глаза.
Следователи начали проверку по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя. В СКР заявили, что действиям сотрудников клиники дадут правовую оценку.
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