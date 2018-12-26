Трамп с супругой встретился с американскими военнослужащими в Ираке

В рождественскую ночь президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией навестил американских военнослужащих в Ираке. Об этом рассказала на своей странице в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

— Президент Трамп и первая леди поздним рождественским вечером отправились в Ирак навестить войска и высшее военное руководство, чтобы пожелать им счастливого Рождества и поблагодарить за службу, достижения и принесённую ими жертву, — написала Сандерс.