Трамп с супругой встретился с американскими военнослужащими в Ираке

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Трамп с супругой встретился с американскими военнослужащими в Ираке

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Фото: © Twitter/Sarah Sanders

В рождественскую ночь президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией навестил американских военнослужащих в Ираке. Об этом рассказала на своей странице в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

— Президент Трамп и первая леди поздним рождественским вечером отправились в Ирак навестить войска и высшее военное руководство, чтобы пожелать им счастливого Рождества и поблагодарить за службу, достижения и принесённую ими жертву, — написала Сандерс.

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