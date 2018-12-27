Социологи: Россияне с оптимизмом смотрят в 2019 год

Почти половина жителей России встречают 2019 год с оптимизмом и радостью. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— В канун 2019-го 49% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 27% — спокойствие и уверенность, — говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте организации.

ВЦИОМ также отмечает, что личные итоги уходящего года в целом были оценены выше, чем итоги прошлого. Удачным или хорошим для себя 2018 год назвали 57% опрошенных.