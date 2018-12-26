В Москве опровергли сообщения о сбоях в работе магазинов "Красное и белое"

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В Москве опровергли сообщения о сбоях в работе магазинов "Красное и белое"

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Фото: © РИА "Новости"/Евгения Новоженина

Московские магазины сети "Красное и белое" работают без сбоев, пишет РИА "Новости". Сообщается, что покупателям удалось без проблем приобрести там спиртные напитки.

Как ранее писал Лайф, на складах сети "Красное и белое" в Москве и Челябинске начались обыски.

Позже выяснилось, что у правоохранителей появились подозрения, что компания занимается оборотом контрафакта и не платит налоги.

Представители компании заявили, что работа магазинов из-за обысков парализована.

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