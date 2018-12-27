Болтон приедет в Турцию после Нового года, чтобы обсудить ситуацию в Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Турцию в первые дни января. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

По его словам, в ходе визита он обсудит с коллегами из Анкары урегулирование ситуации в Сирии.

Как ранее писал Лайф, тот же вопрос представители Турции планируют обсудить в Москве.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался начать в Сирии военную операцию против курдов, однако отложил её после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома вскоре сообщил о выводе войск США из Сирии.