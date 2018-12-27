Стали известны самые любимые города СНГ для путешествий россиян на Новый год

Лучшими городами для путешествий россиян в Новый год были признаны Минск, Баку и Астана. Об этом рассказали в ТурСтат.

— Минск, Баку и Астана лидируют в рейтинге путешествий в города СНГ зимой-2019, — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что зимой россияне чаще всего приезжают в города СНГ на три-семь дней. Самым дешёвым признан отдых в Молдавии и Узбекистане. Для выходных туров и поездок на шопинг жители России выбирают Азербайджан и Казахстан.