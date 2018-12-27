"Весело будет". Лоза предложил отправить на "Евровидение" Петросяна

Певец и композитор Юрий Лоза выразил мнение, что участником конкурса "Евровидение" мог бы стать известный юморист Евгений Петросян.

— Победителей никто не знает. Какие-то песни, что-то пелось, хитами же они не становятся. Остаётся номер, а номер можно сделать из кого угодно. Петросяна можно послать — здорово, весело будет. Он ещё смешнее, ещё прикольнее, костюм ему интересный придумать, — рассказал Лоза Пятому каналу.

Также он отметил, что кандидатура телеведущей Ольги Бузовой для участия в "Евровидении" не подходит, поскольку "ей же придётся петь, а она этого никогда не делала".

Рассуждая о потенциальных участниках "Евровидения", Лоза заявил, что конкурс полностью превратился в шоу, а на качество исполнения песен не смотрят. Поэтому, по мнению певца, эпатаж лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова также помог бы ему победить на "Евровидении".

Напомним, 64-й международный музыкальный конкурс в 2019 году состоится в Израиле с 14 по 18 мая.