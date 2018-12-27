"Чисто русская сказка". Последний фильм Михаила Задорнова покажут 1 января

Сатирик написал сценарий картины, впервые выступил в качестве кинопродюсера и снялся в финале ленты.

Телеканал НТВ анонсировал премьеру комедии "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка", поставленной по пьесе Михаила Задорнова. Фильм покажут 1 января.

Картина рассказывает о приключениях короля с говорящим именем Макбук 102-й. В сюжете есть также страна с не менее говорящим названием Самая Шибкодемократическая Автономия, а сокращённо С.Ш.А.

В финале Задорнов появляется на экране и рассказывает о дальнейшей судьбе персонажей. Это выступление оказалось последним в жизни писателя-сатирика.

Когда он скончался в ноябре 2017 года, фильм ещё не был отснят до конца. Лишь спустя год завершилась работа над проектом. В съёмках приняла участие дочь Михаила Задорнова Елена, она сыграла одну из ролей.

— Этот опыт стал очень интересным, достойным зрительского внимания. Я думаю, что с удовольствием этот фильм посмотрят и поклонники творчества Михаила Николаевича, и просто люди, которым не хватает доброго, позитивного, тёплого, душевного кино, — сказал режиссёр фильма Дмитрий Панченко.