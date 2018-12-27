Пенсионер из Франции собрался переплыть Атлантику на неуправляемой бочке

Пожилой француз Жан Жак Савен начал своё путешествие через Атлантику на бочке без двигателя, паруса и вёсел. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Плавание началось на Канарских островах. По словам мужчины, которому в январе исполнится 72 года, за три месяца он планирует достичь Карибского моря.

Плавсредство изготовлено из эпоксидной фанеры и весит 450 килограммов. Его длина и ширина составляют три и два метра соответственно.

Савен также рассказал, что взял на борт бутылку вина, чтобы отметить Новый год.

Путешественник отметил, что, по расчётам, течение вынесет его к острову Барбадос или другим Карибским островам, но при лучшем исходе бочка достигнет берегов французских Мартиники или Гваделупы. Тогда у Савена возникнет меньше проблем с документами и перевозкой плавсредства.