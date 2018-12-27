В Минтруде рассказали, кого могут сократить в 2019 году

Митруд России выяснил, сотрудники каких сфер могут остаться без работы в наступающем году. Об этом сообщают "Известия".

Для этого в министерстве опросили 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек.

Отмечается, что лидером по потенциальным сокращениям стала финансовая сфера. С 12 декабря по 12 марта до 30,5 тысячи её работников могут лишиться должностей.

Следом идёт транспортная сфера — ожидается, что здесь под сокращение попадёт до 27,7 тысячи человек. На третьем месте — производство электрооборудования вычислительной и измерительной техники (16,6 тысячи сотрудников).

В Минтруде РФ, однако, отметили, что этот прогноз не является точным. Ситуация в любой организации может измениться в зависимости от различных факторов.