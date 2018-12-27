В Таиланде поженили 6-летних брата и сестру, чтобы избавить от "плохой кармы"

Местное поверье гласит, что все разнополые близнецы в прошлой жизни были влюблёнными, которые не успели выяснить отношения.

Шестилетние близнецы из Таиланда стали мужем и женой, пишет Daily Mail. Сообщается, что их соединили узами брака в ходе торжественной церемонии с уличным парадом, "выкупом" невесты и традиционными играми.

Однако свадьба юридически никак не связывает брата и сестру и тем более не обязывает их к супружеским отношениям. Как объяснили родители, когда дети вырастут, они смогут найти себе пару.

Как раз ради личного счастья мальчика и девочки и затеяли этот праздник. Согласно древним тайским верованиям, близнецы разных полов — это люди, которые в прошлой жизни любили друг друга, но не успели всё выяснить между собой, нужно избавить их от этой "кармы".

— Мы должны организовать свадьбу для близнецов, чтобы решить вопросы, которые были у них до рождения в этой жизни. Если их поженить, они будут счастливыми и здоровыми, — сказал отец детей Аморнсан Санторн Малират.