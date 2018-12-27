Трамп: США могут использовать Ирак как базу на случай действий в Сирии

Глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с американскими военнослужащими в Ираке рассказал, что у США "нет никаких планов" выводить свои войска из страны. Об этом пишет газета The New York Times.

— На самом деле мы могли бы использовать эту базу в качестве отправной точки, если бы мы хотели что-то сделать в Сирии, — заявил президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что использование базы в Ираке позволит нанести удар по ИГИЛ* "так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло".

Напомним, ранее Трамп заявил о выводе войск США из Сирии в связи с победой над ИГИЛ.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.