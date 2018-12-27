Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

США не могут дальше оставаться мировым полицейским. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Ираке.

— Соединённые Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас, — приводит слова Трампа РИА "Новости" со ссылкой на журналиста из пула Белого дома.

По словам Трампа, Штаты не хотят, чтобы различные страны, "о которых большинство людей даже не слышали", пользовались американскими военными для собственной защиты.