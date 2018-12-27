Бутина пожаловалась на холод в американской тюрьме

Обвиняемая в "работе на иностранное правительство" россиянка провела в полной изоляции более трёх месяцев.

Российские дипломаты навестили Марию Бутину в американской тюрьме, сообщили в "Фейсбуке" представители Посольства РФ в США.

— Мария посетовала на холод в камере — тюремные власти так и не включили отопление, — написали сотрудники дипмиссии.

Они добавили, что в отношении россиянки уже 36 дней действует режим административной сегрегации. В общей сложности она провела в полной изоляции уже больше трёх месяцев.

Как ранее писал Лайф, 25 декабря Бутину отказались перевести на общий режим содержания. Отец девушки Валерий Бутин выразил опасения, что её продержат в изоляторе вплоть до следующего слушания дела, то есть до 12 февраля 2019 года.

Напомним, Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала свою вину в сговоре с целью навредить США. Девушку обвинили в "работе на иностранное правительство" на территории Соединённых Штатов.

Президент России Владимир Путин во время недавней пресс-конференции заявил, что Бутина не выполняла в США никаких заданий российских госорганов.