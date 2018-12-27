Озвучивал Сильвестра Сталлоне и Мела Гибсона. Скончался актёр Дмитрий Матвеев

На 66-м году жизни умер актёр и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев. О случившемся сообщил в "Фейсбуке" друг Матвеева Олег Хартулари.
При этом причина смерти не уточняется.
Матвеев снялся более чем в 30 картинах ("Осенний марафон", "Берег спасения" и другие). Также актёр озвучивал Вина Дизеля ("Спасти рядового Райана", "Хроники Риддика"), Сильвестра Сталлоне ("Кобра", "Танго и Кэш") и Мела Гибсона ("Безумный Макс", "Смертельное оружие"). Кроме того, Матвеев являлся закадровым голосом известных передач "Дорожный патруль", "Час пик", "Петровка, 38".
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