"Мужайтесь". ЦОДД предупредил о росте числа ДТП возле торговых центров в Москве

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"Мужайтесь". ЦОДД предупредил о росте числа ДТП возле торговых центров в Москве

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Сотрудники Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об увеличении числа ДТП возле столичных торговых центров.

— Больше всего заторов и мелких ДТП именно у ТЦ и на соседних с ними улицах. Предновогодний шопинг — дело нервное и опасное. Мужайтесь. И да пребудет со всеми нами предновогодняя сила, — говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".

Ранее организация предупредила жителей и гостей Москвы о начале "новогодних" пробок.

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