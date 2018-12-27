"Я им горжусь". Глава Росгвардии рассказал об учёбе внука в Великобритании

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о своём внуке, пишет "Комсомольская правда". В интервью изданию он заявил, что готов ответить на вопрос Алексея Навального о том, где и на какие средства учится молодой человек.

— Мой внук действительно учится в Англии. А его учёбу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь, — сказал Золотов.

Он добавил, что внук через три года вернётся в Россию и станет экономистом.

Как ранее писал Лайф, суд оставил без движения иск Золотова к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. В материалах нашли несоответствия требованиям Гражданско-правового кодекса, которые предписано устранить до 9 января 2019 года.

Напомним, в сентябре 2018 года глава Росгвардии вызвал блогера на поединок, заявив, что оппонент оклеветал его.