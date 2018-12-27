"Не хочу быть следующим". Австрийский журналист заявил об угрозах на Украине

Телерепортёр пожаловался на преследования со стороны вооружённых националистов и призвал прекратить "молчание ягнят", имея в виду ЕС и США, которые прекрасно знают, что происходит.

Репортёр австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц признался, что опасается за свою жизнь на Украине, пишет Kronen Zeitung.

По данным издания, он написал письмо своему руководству и австрийскому правительству, в котором призвал защитить его и других журналистов.

Корреспондент рассказал, что в стране действуют военизированные группы ультранационалистов, которые ведут охоту на всех журналистов, кто освещает события в стране с критической точки зрения.

— Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим, — заявил Вершюц.

Репортёр призвал власти Австрии добиться удаления своего имени из списка "агентов Кремля", опубликованного в Интернете. Он подчеркнул, что на Украине и ему, и его коллегам угрожают физической расправой.

О ситуации со СМИ на Украине журналист ранее рассказал в своём репортаже. В нём Вершюц подчеркнул, что о преследованиях журналистов знают на Западе.

— Страны ЕС и США об этом знают, но молчат. Молчание ягнят надо прекратить, — сказал корреспондент.