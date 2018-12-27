Собянин подвёл главные итоги 2018 года

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Собянин подвёл главные итоги 2018 года

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Сергей Собянин. Фото: © РИА Новости/владимир Астапкович

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги уходящего года. О главных событиях он рассказал в эфире телеканала "Москва 24".

По словам градоначальника, 2018 год для столицы выдался "замечательным и рекордным". В частности, по количеству строек и числу туристов, посетивших Москву.

Особо, по мнению градоначальника, стоит выделить строительство новых станций и веток метрополитена, решение проблем с реновацией, а также изменение облика столицы в глазах туристов после окончания чемпионата мира по футболу.

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