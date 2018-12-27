В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

На Камчатке объявили штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, сообщает РИА "Новости".

— С полуночи 28 декабря (15:00 мск 27 декабря) по 30 декабря включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно, — указывается в сообщении Камчатского противолавинного центра.

В ближайшие дни населению и туристам рекомендовано не посещать лавиноопасные склоны.

Как сообщал Лайф, ранее из-за сложных погодных условий с Камчаткой прервалось авиасообщение. Кроме того, в школах Петропавловска-Камчатского были отменены занятия.