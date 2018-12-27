Зеленский заявил, что готов вынести вопрос о ситуации в Донбассе на референдум

Шоумен Владимир Зеленский, который является одним из фаворитов предстоящей президентской гонки на Украине, заявил, что готов вынести вопрос о разрешении ситуации в Донбассе на референдум в случае победы на выборах. Об этом сообщает РИА "Новости".

По мнению шоумена, на референдум необходимо вынести список мер, которые будут предварительно согласованы с Россией, с целью прийти к компромиссу.

Напомним, по результатам последних опросов, Зеленский, который ещё не определился с участием в выборах, набирает 14,6% голосов. С такими показателями он уступает кандидату Юлии Тимошенко (21,2%) и опережает действующего президента Украины Петра Порошенко (11,6%).