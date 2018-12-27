ВЦИОМ: Рейтинг РПЦ не снизился, несмотря на конфликт с Константинополем

По данным социологов, Русская православная церковь остаётся одним из самых уважаемых общественных институтов страны.

Деятельность Русской православной церкви по-прежнему одобряет больше половины жителей страны. Таковы последние данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые приводит РБК.

Согласно недавнему опросу, РПЦ свою поддержку выразило почти 69% респондентов. По уровню доверия она уступила лишь армии, которая получила 86% голосов одобрения.

Стоит отметить, что эти показатели мало изменились в сравнении с данными декабря 2016 года. Тогда церковь поддержало 71,9% опрошенных.

Таким образом, разрыв РПЦ с Константинополем из-за украинской автокефалии практически никак не повлиял на её рейтинг.

Напомним, в октябре Константинопольский Синод объявил о предоставлении автокефалии неканонической церкви на Украине. После этого РПЦ прекратила общение со Вселенским патриархатом.

Как ранее писал Лайф, образованная недавно автокефальная Православная церковь Украины лишь формально считается независимой, а на самом деле будет решать все важнейшие вопросы только через патриарха Варфоломея.