Мышьяк в водопроводе. В посёлке в Забайкалье ввели режим ЧС

В посёлке Приисковый Нерчинского района Забайкалья из-за обнаруженного мышьяка в водопроводе введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.
По словам главы района Романа Сенотрусова, специалисты Роспотребнадзора в ноябре и декабре текущего года дважды брали пробы воды из единственной артезианской скважины в Приисковом.
— В одной из проб обнаружили мышьяк. После этого по предписанию прокуратуры в посёлке введен режим чрезвычайной ситуации, — сказал Сенотрусов.
Он отметил, что причина попадания мышьяка в воду неизвестна. При этом она является пригодной для бытовых целей, однако для питья и приготовления пищи её использовать запрещено.
В посёлке, в котором проживает около 1,4 тысячи человек, власти организовали подвоз питьевой воды населению.
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