Мышьяк в водопроводе. В посёлке в Забайкалье ввели режим ЧС

В посёлке Приисковый Нерчинского района Забайкалья из-за обнаруженного мышьяка в водопроводе введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

По словам главы района Романа Сенотрусова, специалисты Роспотребнадзора в ноябре и декабре текущего года дважды брали пробы воды из единственной артезианской скважины в Приисковом.

— В одной из проб обнаружили мышьяк. После этого по предписанию прокуратуры в посёлке введен режим чрезвычайной ситуации, — сказал Сенотрусов.

Он отметил, что причина попадания мышьяка в воду неизвестна. При этом она является пригодной для бытовых целей, однако для питья и приготовления пищи её использовать запрещено.

В посёлке, в котором проживает около 1,4 тысячи человек, власти организовали подвоз питьевой воды населению.