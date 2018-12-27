Рождество без границ. Американец нашёл послание мексиканки и исполнил её желание

Во время прогулки с собакой Рэнди Хейс обнаружил в кустах остатки надувного шара с привязанным к нему списком новогодних пожеланий маленькой девочки из Мексики. Мужчина, год назад потерявший сына, решил во что бы то ни стало исполнить мечту восьмилетней Даями.

Свой поступок он объяснил тем, что не смог отмахнуться от рождественского пожелания девочки.

— Ребёнок прикрепил свой листочек, веря в чудо и надеясь, что кто-то сможет исполнить его желание. Я знал, что должен сделать всё от меня зависящее, чтобы стать тем, кто это сделает, — сказал он CNN.

Рэнди догадался, что написанное на испанском языке послание, скорее всего, прилетело из мексиканского города Ногалес, который находится на границе с США.

Ему удалось отыскать маленькую Даями благодаря обращению к ведущему Цезарю Баррону с мексиканской радиостанции XENY. Цезарь, в свою очередь, создал пост в социальных сетях. Девочка нашлась через час, а на следующий день её уже пригласили на радио, чтобы она смогла получить свой подарок.

При этом маленькой Даями сказали, что письмо передали Санте и он попросил Хейса и его жену вручить девочке подарки.

Родители юной мексиканки рассказали, что в их семье дети каждый год запускают шарики с желаниями, следуя семейной традиции.