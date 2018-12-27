В Белоруссии создали первую IT-роту

В Белоруссии сформировали первую роту информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

— Цель создания подразделения — дальнейшее повышение эффективности подготовки вооружённых сил путём максимального использования интеллектуального потенциала специалистов в области информационных технологий, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что конкурс в новое формирование составил восемь человек на место. Всего в роте 40 военнослужащих.

В Минобороны Белоруссии также уточнили, что их задачи будут связаны непосредственно с программированием.