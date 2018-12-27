В России создадут беспилотный модуль для уничтожения дронов

На Подольском электромеханическом заводе рассказали о планах создания беспилотного боевого модуля для борьбы с дронами, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что артустановка "Самум" сможет отражать атаки беспилотников, летающих на малых и предельно малых высотах. Кроме того, она будет защищать объекты от ударов штурмовой авиации, тактических истребителей и вертолётов.

— Сегодня мы разрабатываем беспилотный дистанционно-управляемый модуль, который можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы — бронетехнику или корабли. Это будет развитие темы "Самума", — сообщил генеральный конструктор завода Умахан Умаханов.

Он добавил, что сейчас работы по созданию модуля идут не так быстро, как хотелось бы, поскольку завод принадлежит в основном частным инвесторам. По мнению Умаханова, предприятие следует полностью передать государству.

Если бы установку "Самум" заказало Минобороны, то серийное производство можно было бы запустить через два-три года после разработки, уверен генконструктор.