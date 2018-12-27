Ракета "Союз-2.1а" со спутниками "Канопус-В" стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками "Канопус-В" —№ 5 и № 6 — и с 26 иностранными аппаратами стартовала с Восточного, сообщает ТАСС.

Отмечается, что пуск ракеты состоялся в расчётное время. Спустя девять минут после старта ракеты, в 05:16 мск, разгонный блок "Фрегат" со всеми аппаратами отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

Примерно через час разгонный блок "Фрегат" доставит на расчётные орбиты спутники "Канопус-В" № 5 и № 6.

После этого будут выведены на орбиты 26 космических аппаратов разных стран — в частности, Германии, Испании, США, ЮАР, Японии.

Данный пуск оказался четвёртым в истории космодрома Восточный.