Социологи выяснили, сколько россиян решили продлить новогодние каникулы

Около 10% работающих россиян решили не ограничиваться положенными по закону новогодними каникулами, пишет РИА "Новости".
Агентство приводит данные сервиса Superjob — согласно им, десятая часть респондентов решила сразу после праздников взять отпуск или несколько отгулов.
Большинство тех, кто воспользуется такой возможностью, от 35 до 44 лет, а их ежемесячный доход — от 35 до 45 тысяч рублей.
Две трети респондентов заявили, что выйдут на работу сразу после праздников.
Ещё 10% признались, что до сих пор не определились, будут ли продлевать каникулы. Отмечается, что чаще всего решение вопроса на потом откладывает молодёжь.
А для 13% россиян, по данным социологов, такого вопроса и вовсе не существует: они работают по сменному графику.
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