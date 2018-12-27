Социологи выяснили, сколько россиян решили продлить новогодние каникулы

Около 10% работающих россиян решили не ограничиваться положенными по закону новогодними каникулами, пишет РИА "Новости".

Агентство приводит данные сервиса Superjob — согласно им, десятая часть респондентов решила сразу после праздников взять отпуск или несколько отгулов.

Большинство тех, кто воспользуется такой возможностью, от 35 до 44 лет, а их ежемесячный доход — от 35 до 45 тысяч рублей.

Две трети респондентов заявили, что выйдут на работу сразу после праздников.

Ещё 10% признались, что до сих пор не определились, будут ли продлевать каникулы. Отмечается, что чаще всего решение вопроса на потом откладывает молодёжь.

А для 13% россиян, по данным социологов, такого вопроса и вовсе не существует: они работают по сменному графику.