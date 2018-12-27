На Украине заявили, что военные взяли под контроль "серую зону" в Донбассе

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что ВСУ практически полностью взяли под контроль "серую зону" в Донбассе.

— От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены, — рассказал Бирюков в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, "практически вся так называемая "серая зона" оказалась взята Киевом под контроль.

Напомним, "серой зоной" называют территорию, разделяющую ВСУ и силы ДНР и ЛНР. Её границы были определены минскими соглашениями, поэтому военное вторжение в данную зону является нарушением прежних договорённостей.