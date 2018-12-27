США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине

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США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине

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Фото: © Flickr/Jc Olivera

Правительственная делегация США посетит Пекин для проведения торговых переговоров.

По информации Bloomberg, переговоры пройдут в середине января 2019 года. Делегацию возглавит заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш. В поездке также примет участие замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас.

Также отмечается, что имена тех, кто будет представлять на переговорах Китай, неизвестны.

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