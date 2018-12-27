Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя

Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников, а также ветеранов МЧС с празднуемым 27 декабря Днём спасателя.

В обращении к спасателям Путин подчеркнул их умение работать "чётко, слаженно и результативно" как в ходе операций в РФ, так и за рубежом.

— Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым, решительным действиям в условиях повышенного риска, в самой сложной, нестандартной обстановке, — приводит слова главы государства РИА "Новости".

Путин также добавил, что спасатели делают "всё возможное и невозможное, чтобы спасти главное — человеческие жизни".